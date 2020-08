Alice Wegmann sofre acidente doméstico e passa por cirurgia

Com a onda de isolamento social, imposta pela pandemia de Covid-19, naturalmente as pessoas estão passando mais tempo em suas casas. Com Alice Wegmann não foi diferente e, surpreendentemente, isso acabou gerando um outro problema de saúde.

Primeiramente, a atriz começou falando sobre a saudade de encontrar as pessoas: “O contato físico faz falta, é verdade, mas essa pandemia só reafirmou o que penso e sinto a respeito de amizade. É bom amar e ser amado, é bom cuidar e ser cuidado, a gente não está só no mundo. Vai passar, tudo passa, mas enquanto não passa, que tenhamos a sabedoria de preservar e fortalecer o que mais importa“.

Mostrando o presente que recebeu de uma amiga, Alice surpreendeu ao contar que sofreu um acidente doméstico e que precisou ir ao médico: “Tomei um tombo em casa, caí feio, rompi dois ligamentos, operei… E hoje ganhei esse buquê de amigas sábias que estão na minha vida há 10 anos ou mais. É simples e lindo e me emocionou pelo óbvio“.

Por fim, a loira agradeceu ao apoio de fãs e pessoas próximas: “Existe sempre algo mais, existe sempre o outro, existe beleza nas coisas. É isso que me mantém acesa. Amo vocês… Muito! Obrigada por tanto carinho e amor“.

A atriz Alice Braga não deixou de mandar sua mensagem para Alice Wegmann: “Mandando muito axé e energias boas para você recuperar logo, xará“. Letícia Sabatella também postou seu recado: “Melhoras, Alice! Lindas amigas e flores! Eu fico com medo de enviar contaminações aos amigos. Só trabalhando com a energia do afeto, ultimamente. Mas cuide-se bem. Força“.



