Aline Riscado rasga elogios para possível affair e nega envolvimento amoroso

Como abordado atualmente, começaram a surgir os rumores de que Aline Riscado — solteira desde fevereiro de 2019 — estaria se envolvendo com Bruno Chelles, vocalista da Banda 3030. Sem papas na língua, a famosa resolveu falar do assunto.

De acordo com o Jornal Extra, eles teriam começado a se conhecer melhor em agosto, desde que a ex-bailarina do Domingão do Faustão foi convidada a apresentar uma live do grupo musical em Arraial D’Ajuda, na Bahia. O cantor é carioca, mas foi criado no estado nordestino e acaba se dividindo entre os dois locais.

Em seu perfil do Instagram, numa publicação feita no sábado (22), Aline logo desmentiu o possível romance: “Não, gente! Não estamos vivendo romance e somos grandes amigos”. Apesar de tudo, a musa não descartou totalmente a ideia: “Olha, impossível não seria, porque o Bru é um gato, gostoso, gente boa e muito talentoso! Sou fã mesmo e ele sabe disso”.

No fim da legenda, Aline Riscado elogiou os músicos da banda e o momento em que cantou com eles: “O bom dessas matérias foi que lembrei que tenho esse vídeo cantando ‘Somos a luz’, da minha linda banda Luz, que tive a honra de cantar com eles no dia de uma das melhores lives de música que já assisti e tive o prazer inenarrável de apresentar! Esse dia e todos os que vivi em Arraial D’Ajuda com eles foram simplesmente mágicos! Meninos, tô com muita saudade já! Amo vocês”.

Bruno e a ex-namorada de Felipe Roque interagem bastante nas redes sociais, com elogios, curtidas e tudo mais. Outra que, vez ou outra, marca presença nas publicações é Cleo Pires, que se resume a comentar com emojis nas publicações recentes.

Confira: