Alok baba Romana Novais de biquíni e fala de gestação

O papai coruja Alok está ansioso pela chegada do segundo filho. Em recente vídeo compartilhado nas redes sociais, o DJ, que completou 30 anos nesta quarta-feira (26), exibiu a esposa Romana Novais de biquíni na piscina, tomando um banho de sol e babou pela barriga da mulher.

“Minhas princesas“, disse Alok enquanto a médica acariciava a barriguinha e vigiava Ravi, primeiro filho do casal, se refrescando na água. A musa está com 18 semanas de gestação. A menina, que ainda não teve o nome divulgado pelo casal, pode nascer no dia 10 de janeiro, data do aniversário de 1 ano de Ravi.

Recentemente, o artista revelou uma suposta premonição envolvendo a futura filha. Segundo o DJ, o sonho confirmou o que sentia: ele e Romana Novais esperam justamente uma menina.

Na série de vídeos, o músico ainda relatou que sonhou com a bebê logo após o primeiro filho do casal nascer. “Confirmando o que eu já estava sentindo, vou ser pai de menina! É muito louca essa intuição, é difícil de explicar”, disse ele.

“Na primeira vez que estávamos grávidos, tínhamos certeza de que era menina, perdemos e era uma menina. Depois, a segunda gravidez, veio a certeza de que era menino e veio Ravi. Eu estava com um sentimento muito forte de que seria uma menina”, acrescentou o famoso.

Alok celebrou: “Estou muito feliz e muito emocionado, em êxtase! Não sei nem como agradecer a Deus por tantas bênçãos. Me faltam palavras”.

“Quando o Ravi nasceu, uma semana depois, eu tive um sonho com a nossa filha. Ela estava muito feliz e ela falava assim: ‘Não esquece de mim!’. No dia da live, ela reapareceu com tudo”, declarou ele.

Confira: