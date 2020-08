Alok surpreende ao revelar sonho que teve com futuro bebê

Alok usou o seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (12), para revelar uma suposta “premonição” envolvendo a futura filha. Segundo o DJ, o sonho confirmou o que sentia: ele e Romana Novais, que já têm Ravi, esperam uma menina.

Na série de vídeos, o músico ainda relatou que sonhou com a bebê logo após o primeiro filho do casal nascer. “Confirmando o que eu já estava sentindo, vou ser pai de menina! É muito louca essa intuição, é difícil de explicar”, disse ele.

“Na primeira vez que estávamos grávidos, tínhamos certeza de que era menina, perdemos e era uma menina. Depois, a segunda gravidez, veio a certeza de que era menino e veio Ravi. Eu estava com um sentimento muito forte de que seria uma menina”, acrescentou o famoso.

O DJ Alok celebrou: “Estou muito feliz e muito emocionado, em êxtase! Não sei nem como agradecer a Deus por tantas bênçãos. Me faltam palavras”.

“Quando o Ravi nasceu, uma semana depois, eu tive um sonho com a nossa filha. Ela estava muito feliz e ela falava assim: ‘Não esquece de mim!’. No dia da live, ela reapareceu com tudo”, declarou ele.

O artista também brincou que o casal não teria mais filhos após a chegada da bebê. “Agora vamos dar uma segurada! Ravi e nossa princesinha (risos)… Não, amor? Você quer mais um filho?”, perguntou ele para Romana.

“Estava tudo alinhado que no último balão sairia uma fumaça rosa ou azul. Tinha até uma máquina em casa. De repente, no prédio da frente começou a sair as fumaças. Foi muito emocionante! Esse chá revelação foi 5h30 da manhã. Eu gosto muito do nascer do sol. Queria que fosse com o amanhecer. Estou virado! Não consegui descansar direito. Eu estou muito feliz, com o coração preenchido de muita alegria”, comentou Alok.