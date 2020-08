Alvo do Barcelona, jovem titular de Guardiola não quer renovar com o Manchester City

Eric Garcia não quer estender seu contrato com o Manchester City, disse o técnico Pep Guardiola. O zagueiro de 19 anos é alvo do Barcelona.

O espanhol, que tem contrato só por mais uma temporada, tem exercido um papel importante no elenco desde o retorno da Premier League em junho, sendo que foi titular em sete dos 12 jogos do City, incluindo duelos importantes como contra o Liverpool e diante do Arsenal pela semifinal da Copa da Inglaterra.

Assim, ele é cotado para jogar contra o Real Madrid no duelo de volta das oitavas de final da Champions League.

“Ele disse a nós que não quer estender seu contrato com o Manchester City”, afirmou Guardiola. “Nós queremos, mas ele não quer renovar, então eu imagino que ele queira jogar em outro lugar”.

Com passagem pela base do Barcelona. García está desde o meio de 2017 no City e estreou pela equipe principal na temporada passada, somando três partidas na Copa da Liga Inglesa. Na atual campanha, ele esteve em campo 19 vezes.

Até o momento, o clube de Manchester contratou Nathan Aké, do Bournemouth, para o setor defensivo.