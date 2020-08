Amanda Françozo fala sobre a sua relação com a religiosidade e maternidade

Amanda Françozo comentou sobre como lida com a religiosidade e também a maternidade. Em entrevista à revista Ana Maria, a apresentadora contou como define bem seus pensamentos e propósitos de vida.

“Quem me conhece sabe da minha religiosidade. E aliar isso à minha missão, que é a comunicação, é mais uma vitória que Jesus me proporcionou. Creio em Deus e enxergo suas obras como livramento. Todos os dias agradeço as bênçãos, as lições e até as dificuldades. Sim, porque tudo é obra do Senhor”, afirmou ela, que atualmente é contratada da TV Aparecida.

Ainda na conversa, a famosa falou da sua relação com o Hospital de Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos. “Conheci o Henrique Prata, presidente da instituição, num evento. A partir daquele dia, passei a fazer visitas ao hospital. Fui conhecendo mais de perto o trabalho e me encantei”, contou.

“Logo, o Henrique me convidou para apresentar os programas institucionais. Levar ao conhecimento de muita gente a filosofia de amor ao próximo que fez com que a instituição se tornasse referência internacional na área da oncologia e em humanização no atendimento hospitalar é mais um milagre da minha vida. O Hospital de Amor é a prova viva de que é possível fazer com que uma gestão pública funcione com excelência e beneficie aqueles que mais precisam”, disse, orgulhosa.

A artista revelou que a sua avó, diagnosticada com câncer em duas ocasiões, fez o tratamento na unidade. “Graças, especialmente a Deus, que guia as mãos de todos os profissionais, ela se curou. As batalhas são muitas, mas não me derrubam, porque, a cada intempérie, minha fé só aumenta”, ponderou.

Amanda ainda falou sobre a sua relação com a maternidade ao dar a luz a Vitória, hoje com 1 ano de vida. “Eu pensei em congelar os óvulos para ter alguns anos de expectativa. Rolou bem diferente… Mas, quando acontece assim, tão repentinamente, você vê que é melhor do que se tivesse programado. Como sou muito religiosa, acredito que fui escolhida por Deus. E Vitória, veio ao mundo”, confessou a jornalista, que não poupou elogios à herdeira.

“A Vitória é uma dádiva! Desde quando estava na minha barriga, eu digo diariamente: ‘Filhinha, você vai ser uma menina boa, generosa, amorosa, feliz, próspera, vitoriosa, simpática e, acima de tudo, com muita fé em Deus’. Virou meu mantra, afinal, Deus escuta o que dizemos”, explicou.