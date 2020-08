Amaury Nunes se derrete e fala sobre paternidade de Enrico

Em homenagem ao Dia dos Pais, Karina Bacchi publicou um vídeo ao lado de Amaury Nunes, seu esposo. Tirando as dúvidas dos seguidores, o casal falou sobre a relação do ex-jogador de futebol com Enrico, fruto de uma fertilização in vitro na atriz quando ela ainda era solteira.

Na gravação, Karina contou que Amaury e seu filho se conheceram quando o pequeno tinha apenas 20 dias. “A partir desse momento, foi se criando esse laço de pai e filho, esse amor foi se fortalecendo”, disse.

Após um ano de casados, Bacchi e Nunes deram entrada nos papéis para o ex-atleta adotar o menino “Foi o dia mais emocionante da minha vida”, afirmou o paizão.

“Eu já entendia que se eu me encaixasse naquela situação, eu poderia vir a ser o pai do Enrico. Mas a partir do momento que eu peguei ele no colo, ainda tão pequenininho, todo desajeitado, eu e Karina não tivemos essa de ficar, de namorar. A gente já se tornou automaticamente marido e mulher, pai e filho”, disse Amaury.

Provando que pai é quem cuida e quem se faz presente, o ex-futebolista declarou: “Quando ele me chamou de pai pela primeira vez, eu fiquei muito emocionado. Foi ali que eu senti pai de fato. E foi até antes da gente fazer o processo de adoção. Foi que a ficha caiu que ele é o meu filho”.

Karina Bacchi ainda lembrou: “A nossa história foi se fortalecendo. Eu fui dando cada passo de uma vez porque eu tinha uma missão muito grande de ser mãe, de cuidar do Enrico”.

“Foi tão natural dentro da nossa relação, que eu não criei expectativas. A gente foi convivendo no dia a dia, no crescimento do Enrico. E para mim ele é meu anjinho, meu presente”, completou o esposo da apresentadora.