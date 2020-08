Amazon anuncia Prime Gaming, seu novo serviço de jogos gratuitos

A Amazon anunciou, nesta segunda-feira (10), o lançamento de sua nova plataforma de jogos grátis, o Prime Gaming — que chegou para dar uma repaginada no antigo Twitch Prime. A novidade acompanha os mesmos benefícios anteriores, agora com uma melhor integração ao ecossistema da Amazon.

Segundo uma entrevista da empresa ao Voxel, o objetivo desta mudança é deixar a plataforma mais completa e acessível. O general manager do Prime Gaming, Larry Plotnick, afirmou que isso vai “expandir a oferta de entretenimento da empresa para incluir o melhor do mundo dos games, com novos conteúdos que tornam os seus jogos favoritos ainda melhores.”

Benefícios anteriores mantidos

Tecnoblog/Reprodução

Com a assinatura Amazon Prime, os clientes continuarão tendo acesso à biblioteca mensal de jogos. Só em agosto, 20 títulos serão disponibilizados, incluindo SNK 40th Anniversary Collection, Metal Slug 2, Chroma Squad, dentre outros.

Em títulos conhecidos como League of Legendes, GTA V e Apex Legendes, os jogadores vão ganhar itens exclusivos. A empresa anunciou que também disponibilizará jogos para todas as plataformas, incluindo iOS e Android.

O serviço ainda oferece um mês grátis de assinatura para qualquer canal dentro da Twitch, permitindo que o usuário apoie streamers sem gastar nada além do que já paga pelo serviço.

Mais facilidades

Com o Prime Gaming, a empresa vai manter o funcionamento, mecanismos e vantagens do Twitch Prime, que serão oferecidos com mais facilidades. Com isso, tudo será vinculado diretamente à assinatura da Amazon Prime.

Essa integração vai facilitar a experiência do usuário que, por exemplo, não precisará ter uma conta da Twitch para poder resgatar os seus jogos. Vale lembrar que, todos os jogos que você baixar enquanto for assinante, serão seus para sempre — mesmo que você cancele o serviço posteriormente.