Amazon Echo Auto, que leva Alexa para carros, é homologado pela Anatel

Adeptos de assistentes virtuais e da conexão de diversos aparelhos podem ter, em breve, mais uma opção para ampliarem seus ecossistemas. A Amazon, aparentemente, está perto de trazer o Amazon Echo Auto para o Brasil, dispositivo que carrega a Alexa e promete tornar carros mais inteligentes. Ele já foi homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e tem permissão para desembarcar no mercado nacional.

De acordo com a certificação, o modelo, BP39CN, é o mesmo encontrado à venda no exterior e se encontra na categoria “Transceptor de Radiação Restrita – II”, sendo que essas são as únicas informações técnicas presentes no documento. Lançado em 2018 ao lado de diversos produtos da companhia, é rival de outros serviços presentes em smartphones, como o Android Auto e o Apple CarPlay.

Documento da Anatel indica que Amazon Echo Auto pode ser vendido no Brasil.Fonte: Reprodução

Com oito microfones e sem tela alguma, o Amazon Echo Auto funciona como um intermediário entre o celular e o carro, se conectando via Bluetooth para acessar a nuvem e, segundo a empresa, possibilitando a execução de comandos mesmo em ambientes ruidosos. Por meio do dispositivo, é possível reproduzir músicas, definir lembretes e até iniciar uma navegação utilizando o GPS.

Por enquanto, não há detalhes quanto ao lançamento nem aos valores cobrados por aqui.