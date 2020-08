Amazon Halo: nova smartband cria modelo 3D do usuário

A Amazon anunciou a Halo, sua primeira pulseira inteligente dedicada ao monitoramento e cuidado da saúde. O gadget possui recursos básicos para o monitoramento de atividades e da qualidade do sono, além de indicar o estado emocional do usuário, por meio da análise de voz, e criar um modelo em 3D de seu corpo, que será usado para medir a porcentagem de gordura corporal.

Embora a Halo conte com recursos exclusivos, que a diferenciam de outras smartbands, ela não é indicada para entusiastas da área fitness.

Para começar, o dispositivo não conta com uma tela, o que significa que você não poderá acompanhar nenhum tipo de monitoramento em tempo real, caso não esteja com seu smartphone por perto.

Halo cria modelo em 3D do corpo do usuário.Fonte: Amazon/Divulgação

Dessa forma, a visualização de todas as informações coletadas e geradas pela pulseira será feita diretamente por meio da tela do seu celular, cuja sincronização usa uma conexão Bluetooth.

O monitoramento de atividades também é simples, e se baseia no monitoramento dos batimentos cardíacos. Não há modos dedicados a esportes específicos.

A smartband também monitora o seu sono e exibe relatórios sobre a qualidade dessa atividade, assim como pode sugerir dicas de como melhorar seus momentos de descanso.

Smartband não tem tela própria e depende do uso de um celular.Fonte: Amazon/Divulgação

Análise de voz e modelo de corpo em 3D

A Halo deixa de fora recursos mais profissionais, como um GPS, mas é à prova d’água (até 50 metros), e conta com escaneamento do corpo em 3D e análise de voz.

Para criar um modelo em 3D do corpo do usuário, será necessário usar a câmera do smartphone para tirar uma foto de frente, de trás e de ambos os lados. As imagens são enviadas para os servidores da Amazon, onde o modelo em 3D é criado e depois baixado de volta no smartphone.

A smartband tem dois microfones, que são usados para analisar sua voz e indicar o seu estado emocional.

Preço e disponibilidade

A Halo será lançada por US$ 100, mas, inicialmente, ela será vendida por US$ 65 por meio de um programa de convites. A pulseira ainda terá um serviço de assinatura que custará US$ 4 por mês, e fornecerá recursos mais avançados.