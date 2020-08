Amazon vai lançar 8 filmes de terror da Blumhouse no Prime Video

Nesta quinta-feira (13), a Amazon anunciou que vai lançar oito filmes de terror em parceria com a produtora Blumhouse. Os títulos fazem parte de uma série chamada Bem-vindo à Blumhouse (Welcome to the Blumhouse) e serão disponibilizados globalmente no Prime Video.

Os quatro primeiros filmes estreiam no serviço de streaming em outubro, com os demais sendo revelados apenas em 2021. Os títulos The Lie e Black Box estreiam em 6 de outubro, enquanto Evil Eye e Nocturne serão liberados em 13 de outubro.

Séries antológicas de terror já fazem sucesso em serviços de streaming, incluindo títulos como Black Mirror e Into the Dark. No entanto, o grande diferencial é que a aposta da Blumhouse com a Amazon é trazer uma antologia de oito filmes em vez de uma série com oito episódios.

Sinopses de Welcome to the Blumhouse

Evil Eye está sendo produzido por Priyanka Chopra e dirigida por Elan e Rajeev Dassani. O filme aborda um romance aparentemente perfeito que começa a ficar tenso quando uma mãe se convence de que o novo namorado de sua filha tem uma conexão com seu passado.

Já o longa The Lie será estrelado por Joey King (A Barraca do Beijo), Peter Sarsgaard e Mireille Enos (The Killing). Roteiro e direção são assinados por Veena Sud (The Killing). A trama aborda a história de um casal que precisa lidar com as consequências dos atos da filha adolescente que confessa ter matado sua melhor amiga.