Amazon vai premiar soluções de IA para pessoas com deficiência

A Amazon anunciou, nesta terça-feira (25), o lançamento do Prêmio Alexa de Acessibilidade, que visa reconhecer os desenvolvedores responsáveis pela criação de soluções capazes de melhorar o uso da inteligência artificial para pessoas com deficiência.

Realizada em parceria com a Fundação Dorina Novill para Cegos, o Instituto Jô Clemente e a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), a iniciativa distribuirá prêmios de até R$ 10 mil, além de dispositivos Echo e mais produtos. Haverá também a doação de R$ 100 mil para instituições escolhidas pelos vencedores.

Para concorrer, os interessados devem criar soluções (skills) para a Alexa, que facilitem a autonomia das pessoas com deficiência. Estas ferramentas precisam se integrar aos gadgets equipados com a assistente virtual ou ao próprio app da IA.

As soluções devem se integrar aos dispositivos Echo e ao app Alexa.Fonte: Pixabay

As skills serão avaliadas sob aspectos como usabilidade, design, qualidade do desenvolvimento, experiência do usuário e o impacto causado na vida de quem necessita de uma maior acessibilidade. O júri contará com representantes da gigante do e-commerce, das ONGs parceiras e pessoas que vivem diferentes tipos de dificuldades.

Inscrições e prêmios

Os desenvolvedores interessados em participar do Prêmio Alexa de Acessibilidade podem se inscrever na página da iniciativa , até o dia 17 de dezembro.

Segundo a Amazon, serão selecionados os 10 melhores projetos. Destes, sairão os vencedores, com o primeiro lugar tendo direito a R$ 10 mil, um Echo Studio e a possibilidade de indicar uma ONG para receber R$ 50 mil.

Já o segundo colocado ganhará R$ 5 mil, um Echo Show 8 e também terá direito a escolher uma instituição para ganhar R$ 35 mil, enquanto o terceiro lugar recebe um Echo Show 8, um Echo e um kit de casa inteligente, além da doação de R$ 15 mil para uma entidade.

Os organizadores também vão distribuir um Echo Dot para os 300 primeiros participantes que criarem e disponibilizarem skills elegíveis ao prêmio.