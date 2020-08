AMBEV abre 293 VAGAS de emprego, estágio e aprendiz no Brasil

Oportunidade! A Cervejaria Ambev faz saber aos interessados a abertura de 293 vagas de emprego efetivo, estágio e jovem aprendiz no Brasil. As oportunidades são para atuação em diversos cargos na empresa.

A Cervejaria Ambev é uma empresa brasileira de produção de bebidas, entre as quais cervejas, refrigerantes, energéticos, sucos, chás e água. É a 14ª maior empresa do país em receita líquida e controla cerca de 68% do mercado brasileiro de cerveja.

“A Ambev nasceu, em 1999, da união entre as centenárias Cervejaria Brahma e Companhia Antarctica. Mas a nossa história começou muito antes, quando ainda éramos duas cervejarias na década de 1880: a Companhia Antarctica Paulista e a Manufactura de Cerveja Brahma & Villeger & Companhia.”

Vagas de emprego, estágio e aprendiz

Analista de Crédito Jr (CSC Jaguariúna)

Analista de Gente e Gestão (Rio Verde)

Analista de Pagamentos (CSC Jaguariuna)

Analista de Rota (Taubate)

Analista de Transporte Execution – Follow d0 (CSC Jaguariúna)

Analista Fabril (Maltaria Passo Fundo)

Analista Gente e Gestão – Ilhéus/BA

Analista Pleno Impostos Indiretos (CSC Jaguariúna)

Analista | Supervisor(a) – Acre, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Rondônia

Analista ZXP Solutions (CSC Jaguariúna)

APFJ – Analista Sênior Impostos Indiretos (CSC Jaguariúna)

Aprendiz (Almoxarifado) (cervejaria Equatorial)

Aprendiz (Área) (Geo NO)

Aprendiz (CSC Jaguariúna)

Aprendiz de Gestão (CDD Pouso Alegre)

Aprendiz de Segurança do Trabalho (Imperatriz – Maranhão)

Aprendiz de Segurança do Trabalho (Marabá – Pará)

Aprendiz – Distrito Federal

Aprendiz (Financeiro) (JACAREÍ-SP)

Aprendiz (Gente) (CDD Uberlândia)

Aprendiz (Gente e Gestão) (CDC Rio Verde)

Aprendiz (Gente e Gestão) (Guarulhos-SP)

Aprendiz (Gente e Gestão) (JACAREÍ-SP)

Aprendiz (Gente & Gestão) (C. Colorado)

Aprendiz (GG) (Cervejaria Equatorial)

Aprendiz – Goiás

Aprendiz (LOGISTICA) (JACAREI)

Aprendiz (manutenção) (Cervejaria Equatorial)

Aprendiz (Manutenção Elétrica) (Cervejaria Equatorial)

Aprendiz – Mato Grosso

Aprendiz – Minas Gerais

Aprendiz – Norte

Aprendiz – PACKAGING (JACAREÍ-SP)

Aprendiz (PCM) (Cervejaria Equatorial)

Aprendiz – São Paulo (Estado)

Aprendiz (Vendas) – Pernambuco (Cabo)

Aprendiz (Vendas) – Pernambuco (Olinda)

APR – Especialista EBITDA NAB – Reports Gerenciais (CSC, Jaguariúna)

APR -IGO – Tec Administrativo Senior de Reportes ao Campo (CSC Jaguariúna)

Auxiliar de Marketing (Vitória da Conquista)

Banco de Talentos – Pessoas Com Deficiência – Espírito Santo

Banco de Talentos – Pessoas Com Deficiência – Rio de Janeiro

Business and Data Analytics Specialist – São Paulo

Cadastrador(a) – São Paulo (Estado)

Conferente – Acre

Conferente – Amazonas

Conferente (CDD Alfenas)

Conferente (CDR EXTREMA)

Conferente – Distrito Federal

Conferente – Espírito Santo

Conferente – Goiás

Conferente – Mato Grosso

Conferente – Minas Gerais

Conferente (Mogi Mirim SP)

Conferente – Paraíba

Conferente PCD – Sergipe

Conferente – Rio de Janeiro

Conferente – Rondônia

Conferente – São Paulo (Estado)

Conferente – Vaga para PCD

Coordenador Agrônomo

Coordenador de MKT

Engenharia – Estagiário(a) Técnico de Automação (Cervejaria – RJ)

Engenheiro(a) Agrônomo (Maltaria Passo Fundo)

Especialista de Projetos

Especialista Jr Sourcing RPO (CSC Jaguariúna)

Estagiário(a) Técnico(a) – Amazonas

Estagiário(a) Técnico(a) – Anápolis

Estagiário(a) Técnico(a) Automação (Cervejaria Equatorial)

Estagiário(a) Técnico(a) (Cervejaria Equatorial)

Estagiário(a) Técnico(a) Cervejaria Pernambuco.

Estagiário(a) Técnico(a) Eletromecânica – Cervejaria Aquiraz

Estagiário(a) Técnico(a) Financeiro (Cervejaria Aquiraz)

Estagiário(a) Técnico(a) – Goiás

Estagiário(a) Técnico(a) – Mato Grosso

Estagiário(a) Técnico(a) Meio Ambiente (Jacareí-SP)

Estagiário(a) Técnico(a) – Minas Gerais

Estagiário(a) Técnico(a) packaging (Cervejaria)

Estagiário(a) Técnico(a) (PERNAMBUCO)

Estagiário(a) Técnico(a) – Rio Grande do Sul

Estagiário(a) Técnico(a) – Santa Catarina

Estagiário(a) Técnico(a) (Vidros -RJ)

Financeiro – Analista ADS (Rio Verde)

Financeiro – Técnico administrativo ADS (CDD Floripa)

Gente e Gestão – Aprendiz (CDD Camboriú)

Gente e Gestão – Técnico(a) Segurança Trabalho (CDD Camboriú)

Gente e Gestão – Técnico de Segurança do Trabalho

IT Business and Data Analytics Specialist – São Paulo

Líder de Execução AS (Mogi)

Líder de Execução AS (PI)

Líder de Execução AS (Recife)

Líder de Execução AS (Ribeirão Preto)

Líder de Execução AS (Zona Sul – São Paulo)

Líder de Execução – Mato Grosso do Sul

Líder de Vendas AS – Rio de Janeiro

Logística – Ajudante de Caminhão (Volta Redonda – RJ)

Logística – Analista de Rota (CDD Belém)

Logística – Analista de Rota (CDD Caxias)

Logística – Analista de Rota (CDD Jacarepaguá – RJ)

Logística – Analista de Rota (CDD Salvador)

Logística – Analista de Rota – Rio de Janeiro

Logística – Conferente (Paraná)

Logística – Conferente (Rio Grande do Sul)

Logística – Conferente (Santa Catarina)

Logística – Motorista de Caminhão (Transportadora – Volta Redonda – RJ)

Logística – Motorista de Carreta (Transportadora Eagle – Volta Redonda/RJ)

Logística – Supervisor(a) de Armazém – Cascavel

Logística – Supervisor(a) de Armazém – Rio de Janeiro

Logística – Supervisor de Controle (MG)

Logística – Supervisor de Nível de Serviço – AS Curitiba

Marketing – Analista Trade Marketing (CDD Curitiba)

Marketing – Auxiliar de Marketing (CDD Belém)

Marketing – Auxiliar de Marketing – CDD Cascavel

Marketing – Auxiliar de Marketing (CDD Cuiabá)

Marketing – Auxiliar de Marketing (CDD Floripa)

Metrologista – Vaga para PCD

Nível de Serviço – Técnico(a) Administrativo (CDD SERGIPE)

Operador(a) Fabril – Amazonas

Operador(a) Fabril – Goiás

Operador(a) Fabril – Mato Grosso

Operador(a) Fabril – Minas Gerais

Operador(a) Fabril PCD Packaging

Operador(a) Fabril – Rio Grande do Sul

Operador(a) Fabril – Santa Catarina

Operador(a) Fabril – São Paulo

Processo Cerveja – Técnico(a) Eletromecânico(a) (Viamão)

Processo de Cerveja – Operador(a) Fabril – PCD- Pessoa Com Deficiência – (Pirai – RJ)

Product Owner (São Paulo)

Promotor(a) – Acre

Promotor(a) – Alagoas

Promotor(a) – Amazonas

Promotor(a) AS Rota (CDD Uberaba – Frutal)

Promotor(a) AS Rota (CDD Uberlândia)

Promotor(a) AS Rota (CDD UBERLÂNDIA – Ituiutaba)

Promotor(a) AS Rota PCD – Sergipe

Promotor(a) Auto Serviço (CDD Manaus)

Promotor(a) Auto Serviço – Mato Grosso do Sul

Promotor(a) Auto Serviço PCD (Taubaté)

Promotor(a) Auto Serviço Rota (BARUERI)

Promotor(a) Auto Serviço Rota ( CDC Rio verde – Mineiros)

Promotor(a) Auto Serviço Rota (CDD Alfenas)

Promotor(a) Auto Serviço Rota (CDD Belém)

Promotor(a) Auto Serviço Rota (CDD EMBU)

Promotor(a) Auto Serviço Rota (CDD Mooca)

Promotor(a) Auto Serviço Rota (CDD Poços de Caldas)

Promotor(a) Auto Serviço Rota – CDD Pouso Alegre

Promotor(a) Auto Serviço Rota (CDD Rondonópolis)

Promotor(a) Auto Serviço Rota (CDD Uberaba – Araxá) – Vaga para PCD

Promotor(a) Auto Serviço Rota (CV Itaquera)

Promotor(a) Auto Serviço Rota (Ilhéus e Itabuna)

Promotor(a) Auto Serviço Rota Limeira

Promotor(a) Auto Serviço Rota Mogi Mirim

Promotor(a) Auto Serviço Rota Mogi Mirim

Promotor(a) Auto Serviço Rota – Pernambuco

Promotor(a) Auto Serviço Rota (Pouso Alegre)

Promotor(a) Auto Serviço Rota (São José dos Campos SP)

Promotor(a) Auto Serviço Rota (UNIDADE)

Promotor(a) Auto Serviço (Taubaté)

Promotor(a) Auto Serviço (Teresina) VAGA PARA PCD

Promotor(a) – Distrito Federal

Promotor(a) – Espírito Santo

Promotor(a) – Goiás

Promotor(a) – Mato Grosso

Promotor(a) – Minas Gerais

Promotor(a) – Pará

Promotor(a) – Paraíba

Promotor(a) – Rio de Janeiro

Promotor(a) – Rondônia

Promotor(a) – São Paulo (Estado)

Promotor AS Rota – Rio Grande do Norte

Representante de Negócios – (CDD Caieiras)

Representante de Negócios (Estado de São Paulo)

STI – Técnico Informática (F. Latas Minas)

Supervisor(a) de Contas (Feira de Santana)

Supervisor(a) de Contas- Rio Grande do Norte

Supervisor(a) de Negócios – Rio de Janeiro

Supervisor(a) de Vendas – Maranhão

Supervisor(a) Vendas – Bahia

Supervisor(a) Vendas – Pernambuco

Supervisor(a) Vendas – Rio Grande do Norte

Supervisor de Vendas – São Paulo (Estado)

Supply – Aprendiz Gente e Gestão – Cervejaria Adriática

Supply – Aprendiz (JUNDIAÍ-SP)

Supply – Aprendiz Manutenção – Cervejaria Adriática

Supply – Aprendiz (UNIDADE)

Supply – Estagiário(a) Técnico(a) (Paraná)

Supply – Operador(a) Fabril (Paraná)

Supply – Técnico(a) (Paraná)

Talento Regional | GEO MG

Técnico(a) Administrativo – Goiás

Técnico(a) de Automação- Fabrica Latas

Técnico(a) de Automação/Instrumentação Fabril – Cervejaria Pernambuco.

Técnico(a) de Automação/Instrumentação Fabril (TERESINA)

Técnico(a) De Controle – Vaga para PCD

Técnico(a) de Elétrica (JUNDIAÍ-SP)

Técnico(a) de Informática Cervejaria

Técnico(a) de Informática Cervejaria

Técnico(a) de Manutenção – Rio Grande do Sul

Técnico(a) de Manutenção- Santa Catarina

Técnico(a) de Planejamento Cervejaria Colorado

Técnico(a) Eletromecânico(a) (JUNDIAÍ-SP)

Técnico(a) Eletrônico – Fábrica Latas

Técnico(a) em Segurança do Trabalho (Rio de Janeiro)

Técnico(a) Fabril – Amazonas

Técnico(a) Fabril – Anápolis

Técnico(a) Fabril – Mato Grosso

Técnico(a) Fabril – Minas Gerais

Técnico(a) Fabril – São Paulo (Estado)

Técnico(a) Operador(a) de Utilidades (Cervejaria Equatorial)

Técnico(a) Operador(a) de Utilidades (PERNAMBUCO)

Técnico(a) Operador(a) Fabril (Cervejaria Sete Lagoas)

Técnico(a) Operador(a) – Vaga para PCD

Técnico(a) PAF – Vaga para PCD

Técnico(a) Qualidade Assegurada – (CDR EXTREMA)

Técnico(a) Segurança Trabalho (CDD Sergipe)

Técnico(a) Segurança Trabalho – Distrito Federal

Técnico(a) Segurança Trabalho – Goiás

Técnico(a) Segurança Trabalho I (CDD Olinda)

Técnico(a) Segurança Trabalho II (CDD Olinda)

Técnico(a) Segurança Trabalho (PARAÍBA)

Técnico(a) Segurança Trabalho (Rio Verde)

Técnico de Segurança do Trabalho – Pernambuco

Técnico de Segurança do Trabalho – São Paulo (Estado)

Tecnologia_Analista Recrutamento e Seleção

VAGA BANCO – Estagiário(a) Técnico(a) – (Juatuba-MG)

Vaga Banco – Vendedor(a) Residente – Rondon do Pará – (CDD Marabá )

Vendas – Analista (Paraná)

Vendas – Aprendiz (CDD Poços de Caldas)

Vendas – Aprendiz (CDD Porto Velho)

Vendas – Aprendiz (Fortaleza)

Vendas – Líder de Execução AS (Camboriú)

Vendas – Líder de Execução AS (CDD Curitiba)

Vendas – Líder de Execução AS ( CDD Florianópolis)

Vendas – Líder de Execução – AS Londrina

VENDAS – Líder de Execução Auto Serviço Rota (CDD Centro)

Vendas – Promotor(a) AS (Paraná)

Vendas – Promotor(a) AS (Rio Grande do Sul)

Vendas – Promotor(a) AS (Santa Catarina)

Vendas – Promotor(a) Auto Serviço Rota (CDD BRASILIA)

VENDAS – Promotor(a) Auto Serviço Rota (Sala Remota – Itaperuna/RJ)

Vendas – Repositor(a) Auto Serviço (Vitória – ES) – Pessoas com Deficiência (PCD)

Vendas – Representante de Negócios (CDD Curitiba)

Vendas – Representante de Negócios (Paraná)

Vendas – Representante de Negócios (Paraná)

Vendas – Representante de Negócios (Rio Grande do Sul)

Vendas – Representante de Negócios (Santa Catarina)

Vendas – Representante de Vendas (Paraná)

Vendas – Representante de Vendas (Rio Grande do Sul)

Vendas – Representante de Vendas (Santa Catarina)

Vendas – Supervisor(a) Vendas (Santa Catarina)

Vendas – Vendedor(a) (CDD BLUMENAU)

Vendas – Vendedor(a) (CDD Cachoeiro de Itapemirim – Iúna/ES), (Caxias), (Gravataí), (Itajaí), (Porto Alegre), (Medianeira), (Paraná), (Porto Alegre), Arroio Grande/Herval-RS), Jaguarão, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Vendedor(a) – Acre, Amazonas, Ceará, Poços de Caldas-MG, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Pouso Alegre-MG, Varginha-MG, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Sergipe, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e São Paulo.

Vendedor_Promotor (a) – São Paulo (Estado)

As vagas de emprego AMBEV estão localizadas nos estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sergipe, Goiás, Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Piauí.

Benefícios adicionais

Além dos salários, a empresa oferece os seguintes benefícios:

Plano de saúde

Cesta de natal+brinquedo (para colaboradores com filhos pequenos)

Previdência privada

Plano odontológico

Inscrições vagas de emprego AMBEV

Para concorrer a uma das vagas citadas, será necessário que o interessado envie o currículo. Logo depois de tomar conhecimentos das vagas, entre na área desejada no site da Ambev.