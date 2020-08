Amiga de Anitta volta para o Brasil e insinua que entrará em A Fazenda 2020

Se tudo der certo, Anitta terá uma amiga bem próxima em A Fazenda 2020. Prova disso é que Lary Bottino, que é ex-participante do De Férias com o Ex, deixou a viagem que estava fazendo com a cantora por “compromissos profissionais”.

Ela desembarcou em São Paulo justamente na semana de pré-confinamento dos participantes do reality show da Record e acabou levantando suspeitas. Ainda não há confirmação, segundo o colunista Fefito, mas os rumores são fortes.

Caso seja confirmada, a famosa poderá dividir o posto de “ex-De Férias com o Ex” com Lipe Ribeiro e Stéfani Bays. Há ainda a possibilidade da jovem ser uma “participante substituta”, caso alguém desista.

Nas redes sociais, o público repercutiu a informação. “Só espero que não tirem a Stefani pra colocar ela no lugar igual vi alguns dizendo”, reagiu uma fã. “Mais conhecida como amiga da Anitta”, ironizou outra.

As ex-BBBs Amanda Djehdian (BBB 15) e Jaqueline Grohalski (BBB 18) estão disputando uma vaga no confinamento. Já na cota destinada às ex-Panicats, Babi Muniz foi trocada por Carol Narizinho.

Marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães também desistiu, bem como Tati Minerato, que não poderá participar e, de quebra, tirou a vaga da ex-miss Brasil Renata Teruel.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a participação de Renata estava condicionada com a de Tati, por conta da rivalidade entre as duas no Power Couple, mas os planos foram azedados.

Para completar o time dos desistentes, o ex-BBB Felipe Prior foi barrado, por conta das investigações do Ministério Público, sob acusações de estupro.

Por fim, conforme noticiado pelo colunista Leo Dias, restaram o cantor Biel, a ex-Panicat Carol Narizinho, e as ex-Power Couple Faby Monarca e Cristiane Maravilha.

Tem também a modelo Jakelyne Oliveira, Jessica Brankka, que é ex de Latino, a cantora Jojo Todynho, o ex-The Circle JP Gadêlha e o campeão de rimas Krawk.

Tem também os ex-De Férias com o Ex Stéfani Bays e Lipe Ribeiro, o sertanejo Mariano, a ex-MTV MariMoon, e os influencers Marina Ferrari, MC Mirella, Orlandinho Milanello.

Por fim, A Fazenda 2020 contará ainda com a esportista Paula Pequeno, o dançarino Tony Albuquerque e o cantor Vinicius D’Black, segundo o colunista Fefito.

Confira: