Ana Hickmann toma sol em sua mansão e exibe corpo sarado

Ana Hickmann aproveitou que fez sol neste domingo (30) para curtir o dia ao ar livre. No Instagram, a apresentadora postou diversas fotos, entre elas, a do seu corpão sarado chamou atenção.

Além do clique de biquíni, Hickmann também fotografou o filho curtindo o dia tranquilo e com muita diversão. “Domingo em casa”, legendou a loira.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Awwwn que amor essas fotos”, afirmou uma seguidora. “Maravilhosa“, disse outra. “Que mulher Brasil!!! Linda demais“, elogiou uma terceira.

Por falar no filho de Ana com Alexandre Corrêa, seu esposo, o garoto estava prestes a ganhar um irmãozinho. No entanto, por causa da pandemia do coronavírus, a apresentadora e o empresário acharam melhor adiar o plano de ter mais um herdeiro.

“Tem horas que bate a vontade, horas que eu fico bem de boa. Agora eu e o Alê conversamos e decidimos esperar um pouco por conta de tudo que tá acontecendo. Hoje eu tenho certeza que minha família está bem, eu estou bem. Mas a gente sabe que corre riscos todos os dias. E com isso, com esse medo de riscos e a gente não sabe com certeza o que vai acontecer com alguém acometido pela Covid-19. Eu tenho medo de engravidar hoje e por acaso acontecer isso comigo e o que pode ter consequências depois. Eu posso estar falando bobagem, mas eu tenho esse medo”, afirmou Ana Hickmann à Contigo.