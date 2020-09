Ana Maria Braga é diagnosticada com pneumonia e se recupera em casa

Ana Maria Braga não apareceu no Encontro, da Globo, nesta segunda-feira (31), e teve sua ausência justificada por Fátima Bernardes. A apresentadora do Mais Você foi diagnosticada com pneumonia no último sábado (29) e, por isso, está afastada do trabalho.

“Hoje não teremos a Ana e o Louro José aqui ao vivo. Ela está em casa, de repouso. Essa é uma recomendação médica para ela se recuperar de uma pneumonia, que foi descoberta no sábado. Nesse período da pandemia, a gente sabe que os cuidados devem ser redobrados”, explicou Fátima.

Além disso, a titular do Encontro desejou melhoras para a colega das manhãs da Globo: “Ana, que você se recupere logo, volte logo! Mas fique bem. A gente vai cuidando aqui do que pode”.

Aos 71 anos, Ana Maria Braga teve um câncer no pulmão no começo de 2020. Em seguida, ela fez o tratamento e afirmou que estava recuperada em maio. Antes deste tumor, ela já enfrentou um câncer de pele em 1991 e foi diagnosticada com câncer no reto dez anos depois.

Cabe lembrar que, por fazer parte do grupo de risco do novo coronavírus, a veterana tem comandado uma versão do Mais Você dentro do Encontro com Fátima Bernardes. Desde abril, então, a apresentadora aparece direto de sua casa.