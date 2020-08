Ana Maria Braga e Louro José podem se separar, diz Fabíola Reipert

Parceiros há mais de 20 anos na televisão, Ana Maria Braga e Tom Veiga – intérprete do Louro José – podem se separar. A informação foi revelada por Fabíola Reipert, no Balanço Geral SP, da Record, nesta quinta-feira (13).

A jornalista contou que o motivo tem relação com o desejo da apresentadora de voltar a comandar o Mais Você – suspenso da Globo desde o início da pandemia, em março – direto de São Paulo. Atualmente, cabe lembrar, o programa é apresentado no Rio de Janeiro.

No entanto, Tom Veiga estaria irredutível para continuar na cidade carioca. Ana Maria Braga, por sua vez, não estaria se preocupando com isso agora e até toparia comandar o matinal sozinha, ainda de acordo com Reipert.

Isolada em sua fazenda, no interior paulista, a apresentadora ainda não tem previsão para voltar aos trabalhos na Globo. Atualmente a famosa comanda um quadro de culinária dentro do Encontro com Fátima Bernardes.

Vale lembrar que Namaria comandou os nove primeiros anos do Mais Você na sede do canal em São Paulo. Em 2008, no entanto, ela aceitou a ideia da direção de realizar as edições ao vivo nos estúdios do Rio.

Na época, a Globo explicou que o principal motivo da mudança era o fato da independência do estúdio. Em SP, o local era dividido com outras atrações, quando o matinal já não estava mais no ar. Isso impossibilitava, inclusive, gravações de entrevistas em outros horários do dia.

Porém, comenta-se nos bastidores do canal carioca que a veterana nunca escondeu o seu desejo em retornar para a capital paulista, onde vive boa parte de sua família.

