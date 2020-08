Ana Maria Braga faz balanço sobre quarentena ao lado do esposo

Após um período noiva, Ana Maria Braga casou e já praticamente entrou logo em quarentena. Passando a pandemia na sua mansão em São Paulo, ao lado do esposo, o francês Johnny Lucet, a apresentadora fez um balanço da situação.

Em conversa com o jornalista Manoel Soares, a global falou sobre a relação com o marido e também a falta de contato com as pessoas que ama.

“A gente está se aguentando nesses quatro meses quase sem sair de casa, sem ver pessoas, podendo ver meus netos de longe, de máscara”, disse.

Sobre o casamento, a apresentadora contou: “Me casei em fevereiro, com aliança e tudo. Uma pessoa linda, uma pessoa que não é do Brasil, mas adora a cultura brasileira, tem se integrado muito bem”.

No início de agosto, Ana Maria Braga postou um clique no Instagram ao lado de Lucet. “Parece que foi um dia desses, mas já faz 6 meses que casamos!!”, legendou.