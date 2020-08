Ana Maria Braga mostra túmulo de cachorras falecidas e emociona fãs

Desde o auge de sua carreira na televisão, dá para perceber claramente o amor de Ana Maria Braga pelos animais. A parceira do Louro José relembrou duas de suas cachorras falecidas e emocionou seus seguidores com a singela homenagem.

“Em memória da Belinha e Sombrinha. Saudades das meninas”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação, feita na noite de sábado (22), mostrando uma foto do túmulo das duas cadelinhas — inclusive com a imagem dos animais — que a acompanharam durante a trajetória do Mais Você.



Belinha nasceu em 2001 e morreu em 2015, e tinha uma atenção especial dos telespectadores na ocasião Ana Maria escreveu o seguinte: “Estou com o coração apertado, mas fico feliz por ter a certeza de que ela teve uma vida muito feliz”.

Sombrinha viveu por 11 anos e perdeu a vida em fevereiro de 2020: “Companhia de todos os dias. Ia comigo para os trabalhos, alegrava as meninas na cozinha. Era parte da minha vida. Estava sempre bem pertinho. Ela partiu hoje… Foi para o céu que todos os cachorros merecem. Mas vou sentir seu calor perto de mim para sempre! Te amo infinito”.

O clique ultrapassou 160 mil likes e tocou internautas. “Meus sentimentos Ana, Belinha estará sempre em nossos corações”, comentou uma fã de Ana Maria Braga. “É muito doloroso, a saudade dói. Três anos que perdi minha mocinha e choro até hoje por ela”, desabafou outra. “Sua ternura pelos bichos me encanta, me emociona”, se encantou mais uma.



Confira: