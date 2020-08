Ana Maria Braga surge deslumbrante em foto e web vai à loucura

A apresentadora Ana Maria Braga arrancou elogios dos fãs ao aparecer deslumbrante em um registro nas redes sociais. A famosa usava um penteado elegante, abusando de uma bela maquiagem e poucos acessórios. Na descrição da imagem a global escreveu: “Uma sexta-feira bem plena para a gente“.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelo clique. “Linda!“, comentou uma seguidora. “Rainha“, disse outra. “Maravilhosa“, completou uma internauta.

Em recente conversa com o jornalista Manoel Soares, a loira contou como está sendo a rotina ao lado do marido durante a quarentena. Cabe lembrar que Ana Maria se casou e logo em seguida entrou em isolamento social, em razão da pandemia do novo coronavírus.

“A gente está se aguentando nesses quatro meses quase sem sair de casa, sem ver pessoas, podendo ver meus netos de longe, de máscara”, disse.

Sobre o casamento, a apresentadora confidenciou: “Me casei em fevereiro, com aliança e tudo. Uma pessoa linda, uma pessoa que não é do Brasil, mas adora a cultura brasileira, tem se integrado muito bem”.

Confira: