Ana Paula Araújo lança livro sobre cultura do estupro e faz desabafo sobre objetivo

Ana Paula Araújo é mais uma voz que irá falar sobre os casos de estupro no país. Lançando o livro Abuso – A cultura do estupro no Brasil, a jornalista revelou que objetivo “é exatamente alertar e fazer refletir sobre os casos de abuso sexual”.

“A maioria dos casos acontece dentro de casa, contra crianças, e os criminosos são pessoas próximas e que tem uma relação de superioridade, podem ser parentes mais velhos, vizinhos, amigos da família”, explicou a global, em conversa com a coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

O livro, que fala sobre o medo e a vergonha das vítimas, que muitas vezes são julgadas e oprimidas ao relatarem os casos, levou quatro anos de pesquisa para ser escrito.

De acordo com a publicação, a âncora do Bom Dia Brasil fez mais de cem entrevistas, incluindo vítimas, criminosos, familiares, psiquiatras e outros especialistas no tema.

“O assunto é muito dolorido, desconfortável e foi difícil ouvir os depoimentos das vítimas. Muitas desenvolvem depressão, dificuldades de relacionamento“, lembrou Ana.

“Quando crianças, podem ainda se tornar agressivas. Prestar atenção no comportamento das crianças é uma boa forma de perceber se há algo errado acontecendo”, pontuou a jornalista.

A cultura do estupro no Brasil, será lançado em outubro deste ano, pela Globo Livros.