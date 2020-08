Ana Paula Renault fica pistola e dispara contra Britto Jr após cutucada

O Twitter foi espaço para mais um novo embate. Britto Jr e Ana Paula Renault trocaram farpas, na noite desta quarta-feira (5). A comentarista do Triturando, do SBT, decidiu reagir ao comentário do ex-apresentador da Record sobre o processo que ela abriu contra dois ex-peões.

A ex-BBB está movendo uma ação contra Nadja Pessoa e Evandro Santo por causa de um apelido maldoso que recebeu na época em que os três participaram de A Fazenda. “Com todo o respeito, mas quem aceita participar deste tipo de reality show não tem que reclamar de ofensas e palavrões, depois”, escreveu o jornalista.

Ana Paula Renault, então, reagiu: “Por quê?! Quem participa de reality show está acima ou abaixo da lei? Vai culpar a vítima por se expor na TV? Com todo o respeito, tentar ressurgir na mídia escorado em preconceito não foi uma boa estratégia. Fim de carreira, hein colega?!”.

O ex-comandante de A Fazenda rebateu: “Primeiro, eu não sou seu colega. Segundo, você fala muita besteira. Terceiro, a justiça está aí pra isso. Quarto, você não aprendeu nada após suas participações. Quinto, olha só quem está falando”.

“Está tentando mesmo virar notícia amanhã… Se a justiça está aí pra isso, acabou de contradizer o seu grito de desespero em forma de tweet”, retrucou a loira.

Renault ainda completou: “Será uma tentativa de vaga para ‘A Fazenda’? Nem assim, hein?! Obrigada por me acompanhar com afinco e que pena que você não é colega de ninguém”.

