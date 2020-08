Analfabetismo no Brasil: Conheça números, causas e consequências

O analfabetismo no Brasil é um tema que nunca sai de pauta, infelizmente.

Em pleno século 20, com avanço tecnológico e a globalização uma parcela da população brasileira continua sem saber ler e escrever. Muitos podem ser os fatores que favorecem para que isso aconteça.

Por ser um assunto atual e de extrema importância é recorrente em vestibulares, provas do ENEM e até mesmo em concursos da área da educação.

O que acha de conhecer um panorama geral sobre analfabetismo no Brasil? É um material para você iniciar seus estudos sobre a temática. Acompanhe!

Analfabetismo no Brasil – Causas

O analfabetismo no Brasil pode estar ligado a diversas motivações. Muitos cidadãos não têm acesso à escola ou simplesmente não se sentem motivados. Veja algum dos motivos:

Evasão escolar

A evasão escolar pode ser considerada um dos principais fatores para o analfabetismo no Brasil. Muitas crianças não ingressam na escola ou simplesmente abandonam para assumir outras responsabilidade como trabalho infantil e cuidados domésticos. E com isso, quando crescem perdem o interesse pela alfabetização.

Falta de infraestrutura

Em muitos lugares do Brasil falta estrutura para ter uma escola em condições de abrigar crianças e jovens para alfabetização. Muitas moram em lugares afastados da escola e tem sérios problemas com o trajeto.

Preconceito

Muitas pessoas simplesmente abandonam o busca pela alfabetização por passarem por situações extremas de preconceito e bullying.

Analfabetismo no Brasil – Consequências

O analfabetismo trás consequências ao indivíduo e ao país. Dentre os maiores problemas estão a exclusão social e a falta de capacitação profissional.

A perda da auto-estima é quase que inevitável, principalmente em tempos que o avanço tecnológico tem chegado em praticamente todos os lugares.

Essas pessoas não conseguem muitas vezes preencher um formulário, ler o número do ônibus, manejar um smartphone, entre outros. E com isso acabam dependendo de outras pessoas para realizar atividades muitas vezes básicas.

Economicamente o Brasil perde, pois o cidadão terá dificuldade de adentrar o mercado de trabalho e assim contribuir para os cofres públicos. Além disso, o governo terá gastos com programas sociais para amenizar os prejuízos causados ao cidadão.

Números atualizados

Segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2019, ao menos 11 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não são capazes de ler e escrever.

Porém, eles apontam uma queda na taxa de analfabetismo nos últimos anos. Ainda apontam que o maior número de analfabetismo está concentrada nas pessoas com idades mais avançadas, visto que os mais jovens estão com maior facilidade em ingressar na escola nos tempos atuais.

Desigualdades

O analfabetismo no Brasil também pode ser medido entre as raças e as regiões por exemplo.

Segundo dados do IBGE existem diferenças entre a taxa entre brancos, negros e pardos. Em relação aos brancos a taxa é 3,6% entre as pessoas que tem 15 anos ao mais. Já a para a população preta ou parda a taxa é de 8,9%.

Quando é abordado a população acima dos 60 anos, a taxa é de 9,5% entre os brancos e 27,1% entre pretos e pardos. Há diferença entre regiões também.

As regiões sul e sudeste concentram o menor número da porcentagem de analfabetos. Já a região norte e principalmente a nordeste concentram o maior índice de analfabetos.

Possíveis soluções

É um tema muito discutido em todos país, como acabar com o analfabetismo em um país de terceiro mundo com uma desigualdade social muito grande.

Alguns fatores devem ser combatidos como a evasão escolar. Além de aumentar investimento em ensino básico e programas que incentivem pessoas mais velhas a aprender a ler e escrever.

O combate deve ser sério para ajudar pessoas que abandonaram a escola por problemas sociais ou falta de oferta. Afinal de contas, educação é direito de todos, independente de classe, gênero, raça, etnia, e o local onde vive.

E então, o que achou do debate sobre analfabetismo no Brasil? Qual a sua opinião acerca do tema? Não deixe de estudá-lo para estar em dia com assuntos atuais