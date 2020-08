Análise de pedido de pagamentos pelo WhatsApp deve ser concluído em breve

Os testes não significam autorização ou indicação da decisão final

Nesta semana, o Banco Central confirmou que o WhatsApp permitir pagamentos e transferências é um importante avanço e, por isso, a prática deve começar a ser testada em breve. O Banco Central revelou que espera que a fase seja concluída “o mais rápido possível”.

Em nota, o banco afirmou: “O BC pretende concluir essa análise o mais rápido possível, de modo a logo recepcionar os novos participantes no sistema de pagamentos, com a devida segurança quanto à saudável competição e à segurança de dados dos usuários”. Entretanto, o BC não mencionou possíveis prazos.

O banco também revelou que esses testes não devem ser feitos com transações reais com valores reais com os usuários. Os testes são parte de processo formal de análise do pedido das empresas para essa nova prática.

A instituição explicou também que os testes não significam autorização do Banco Central ou sinal de uma decisão final. De acordo com o BC, a decisão final será dada após todos os trâmites de autorização sejam analisados.

No dia 15 de junho, o aplicativo WhatsApp havia anunciado que o Brasil seria o primeiro país do mundo a ter permissão para que dinheiro fosse enviado e recebido, com a utilização de cartões cadastrados. No dia 23 do mesmo mês, o Banco Central e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica suspenderam a nova função.