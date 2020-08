Análise SWOT e seu negócio, você deve estar se perguntando o que eles têm em comum, não é?

Mas antes disso, vamos analisar do se trata a análise SWOT.

Análise SWOT

Nessa análise pode-se estudar os pontos fortes e fracos da empresa, assim como também oportunidades e ameaças.

SWOT vem do inglês, das palavras strenghts, weakness, opportunities e threats, que significam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

Ela analisa tanto as atividades internas da empresa relacionadas a forças e fraquezas, como as externas, ligadas a oportunidades e ameaças futuras.

Através dela é possível identificar:

Pontos positivos e negativos da empresa

Formas de expandir o negócio

Otimização de processos

SWOT no Planejamento

Quando utilizada ajuda a identificar falhas ou possíveis falhas em uma estratégia.

Pensar na melhoria do negócio é algo que deve ser constante em uma empresa.

Quando um empreendedor faz o planejamento estratégico de sua empresa, ele não deve pensar somente onde quer chegar, mas como vai chegar e quem vai poder ajudar.

Criar um planejamento estratégico é pensar na melhoria do negócio, estabelecer metas e objetivos a serem atendidos.

Além de ser essencial para saber para onde a empresa está indo e se está alcançando as metas.

Pode parecer complicado, mas com o tempo acaba se tornando rotina, controlar e fazer o planejamento.

Força

Faça uma análise do que sua empresa é realmente boa:

As melhores atividades realizadas

Melhores recursos

Maior vantagem

Engajamento com clientes

Esses são alguns dos fatores que devem ser analisados e a vantagem deles sobre a concorrência.

Fraquezas

Tudo aquilo que interfere ou prejudica o desenvolvimento dos negócios. Conhecidas como pontos fracos internos, como:

Não ter uma mão-de-obra capacitada

Falta de treinamentos

Preferência pela concorrência

O engajamento não funciona

Analise cada item desse, ou seja, cada fraqueza de forma separada, para saber quais foram as razões delas terem acontecido.

Oportunidades

Estar atento a oportunidades é um dos requisitos de um bom empreendedor.

Entre as oportunidades estão: organizar eventos, crias páginas nas redes sociais ou até mesmo participar de feiras, eventos afim de atrair novos clientes.

Ameaças

É tudo que oferece risco ao seu negócio, como um novo concorrente, um novo imposto a ser pago, aumento do valor da matéria-prima.

Qualquer fator que interfira no andamento do seu negócio negativamente, como uma estratégia utilizada pelo concorrente que faça com que a empresa dele se destaque da sua.

Portanto, para uma boa análise de SWOT devem ser analisados: ambiente externo e interno.

A análise é uma ótima forma de traçar objetivos e mensurar resultados da empresa.

Planejamento Estratégico

O empreendedor deve nesse planejamento determinar metas e ações, pontos fortes e pontos fracos da organização.

Esse planejamento pode ser executado por meio do plano de negócios, com o objetivo principal de indicar as principais características e necessidades do empreendimento.

Não existe um período certo para realizá-lo, o empreendedor deve avaliar o estágio que a empresa está e como ele deseja que ela esteja daqui a um tempo.

Quando o empreendedor é um MEI, o planejamento serve como um auxílio em como investir na empresa, planejar uma contratação (MEI pode ter um empregado registrado) ou terceirizar atividades.