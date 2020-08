Âncora comete gafe e tenta encerrar telejornal da Globo antes da hora

O RJ2, da Globo, passou por muito bem inusitado nesta quarta-feira (12). Tudo aconteceu no final do telejornal, quando Ana Luiza Guimarães acabou cometendo uma gafe e se despediu antes da hora.

A despedida da apresentadora aconteceu antes do noticioso exibir a última matéria da programação. O momento, é claro, não passou despercebido pelos telespectadores mais atentos, que comentaram tudo nas redes sociais.

“O RJ2 está terminando aqui, você fica agora com a novela…”, afirmou Ana Luiza Guimarães, quando percebeu que ainda tinha outra matéria. Enquanto isso, o telejornal já rodava a sua vinheta.

A âncora interrompeu e corrigiu a informação: “Ah não! Estou recebendo aqui um aviso, a gente tem mais uma reportagem para mostrar”.

Em seguida, finalmente, a apresentadora da Globo chamou a última reportagem: “Vamos ver a reportagem sobre os pontos turísticos do Rio que vão reabrir no sábado”.

No Twitter, alguns usuários comentaram a situação. “A Ana tentando terminar o jornal antes da hora e o diretor falando com ela que tem mais uma matéria. É o mesmo que tentar sair mais cedo do trabalho com o chefe puto”, observou um internauta.

“Ana pensando já na sexta só pode para confundir assim”, disse outro. “Luli apressadíssima, encerrando o #RJ2 ainda faltando 1 reportagem, me representando total quando tô no trabalho e quero ir pra casa”, comentou um terceiro.