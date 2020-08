Âncora da Globo explica despedida antecipada em telejornal

Ana Luiza Guimarães resolveu explicar o que ocorreu no RJ2, da Globo, desta quarta-feira (12), quando ela encerrou o telejornal antes da hora. Em rede social, a jornalista afirmou que houve um problema técnico.

“Por um problema técnico, uma reportagem não foi exibida. Eu já estava no encerramento quando me pediram pelo ponto eletrônico que chamasse a matéria”, esclareceu a âncora, nesta quinta-feira (13).

Ana Luiza Guimarães ainda declarou: “Só pra esclarecer que eu não tava com pressa de ir embora, tá, gente?”. O comentário dela foi feito após a âncora da Globo ter ganhado alguns memes e foi acusada por internautas de querer chegar em casa mais cedo.

Tudo aconteceu quando, após conversar com o repórter Eric Faria, a apresentadora iniciou uma despedida do público. Além disso, o RJ2 também começou a vinheta de encerramento.

“Gente, o RJ2 está terminando aqui. A gente… Você fica agora com a novela… Ah, não, perdão, estou recebendo aqui um aviso, a gente tem mais uma reportagem para mostrar”, declarou Ana Luiza, que, então, seguiu anunciando a última reportagem da edição.

Na edição de ontem do #RJ2 tudo ia bem até q, por um problema técnico, uma reportagem ñ foi exibida. Eu já estava no encerramento qdo me pediram pelo ponto eletrônico q chamasse a matéria. Voilá! Só pra esclarecer q eu n tava c pressa de ir embora, tá gente? 😂😂😂

— Ana Luiza Guimarães (@luliguimaraes) August 13, 2020