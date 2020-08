André Bankoff chama a atenção ao apalpar partes íntimas em vídeo

Apesar do isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, André Bankoff está nos preparativos para voltar à televisão em Gênesis, novela da Record. Assim como muitos famosos, o ator também se rendeu aos famosos vídeos curtos que viralizam nas redes sociais.



No Reels, nova ferramenta do Instagram similar ao TikTok, o galã fechou uma parceria publicitária com uma marca de veículos, fez piada de carros ruins e, dançando, disparou: “Quando me mandam andar com um carro de 30 anos pra carregar a bateria“.

Além de ostentar sua beleza característica, André chamou atenção de alguns ao dar aquela apertada em suas partes íntimas, em dado momento do vídeo. Uma seguidora mais ousado fez a seguinte proposta: “Passa aqui perto de casa, quero passar essa marcha aí“. Outra fã do artista completou: “Gente, e essa apalpada aí? Perdi o fôlego… Também perdi a sanidade, imaginando 1000 coisas“.

Ademais, famosos também se divertiram com a brincadeira bem humorada de André Bankoff. Jesus Luz, Tom Bueno e Ana Lúcia Vilela comentaram com emojis de gargalhadas. Uma internauta advertiu o bonitão: “Se meu pai tivesse vendo esse vídeo ele diria: dirige com as duas mãos menino“.

O ator recentemente deixou claro que voltará a se dedicar a seu canal de vídeos no YouTube e desfilou os mais variados visuais: “Enquanto a bateria carrega pra gravação da ‘Segunda Temporada’ do meu canal lá no YouTube… A gente brinca de TikTok“.

Confira: