André Rizek entrega “segredo” inusitado de Andréia Sadi

André Rizek e Andréia Sadi tem em comum o fato de serem casados e jornalistas. No entanto, os dois seguem linhas diferentes na profissão e o casal explicitou as particularidades desse convívio diário, em entrevista ao Altas Horas deste sábado (22).

Vale citar que o namoro dos dois veio à tona em agosto de 2019 e em março de 2020 eles se casaram, em meio ao início da quarentena. Andréia exaltou a convivência diária com o amado e listou algumas de suas habilidades domésticas.

“Quando a gente se casou e veio a quarentena, uma semana depois, virou 24 (horas) por 7 (dias). Você começa a dividir coisas que, talvez, você não fosse dividir em outros tempos, afazeres domésticos, que não sou muito boa… Já ele, faz tudo! Descobri um André que talvez eu não conhecesse. Ele lava roupa, cozinha“, disse.

André, por sua vez, revelou como foi que inicialmente flertou com a esposa, usando a profissão como trunfo: “Eu me aproximei dela justamente falando de política, comecei a mandar mensagens, informações… Já eram dicas com segundas, terceiras, quartas intenções. A gente sempre trocou mensagens, mas eu sou meio atrapalhado com isso… Em junho do ano passado, eu consegui um pequeno ‘furo’ político e mandei a mensagem com a ideia de impressionar ela“.

Apesar de tudo tender a dar certo, o apresentador da SporTV também divertiu-se ao lembrar um contratempo da ocasião: “Foi justo no dia em que o [Michel] Temer foi preso, então ela nem viu e eu fiquei constrangido, me sentindo um jornalista esportivo alienado, que só falava de esporte. Ela respondeu dez dias depois e a gente foi sair e desde que nos vimos, a gente não desgrudou mais“.

Andréia confirmou tudo e disparou: “Eu suspeitei que ele estivesse me cantando, mas não tinha como responder porque o Temer estava sendo preso“.

André Rizek também riu ao entregar uma curiosidade da mulher, em meio a coberturas políticas na Globo e emissoras do grupo: “A gente casou na quarentena, então nosso casamento é uma quarentena. Uma coisa inusitada da pandemia é ver minha mulher de pijama falando com generais, ministros. Vou levar isso para sempre“.

Andréia Sadi, em resposta, explicou como a dinâmica jornalística afeta o casamento e a vida íntima dos dois: “Não tem o que fazer, a apuração começa muito cedo, o tempo inteiro… Então, tem momentos em que a gente está conversando com um político enquanto está fazendo algo dentro de casa“.