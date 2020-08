André Vasco dá bronca em Danilo Gentili, que reage com ironia

André Vasco surpreendeu Danilo Gentili ao comandar uma reação do apresentador para uma postagem da ex-BBB Gabi Martins. Em seguida, o comandante do The Noite, do SBT, reagiu ao comentário do famoso, nesta quarta-feira (12).

Tudo começou quando a cantora sertaneja postou uma foto no Twitter e escreveu: “As vezes a gente só quer um colo e um pouco de paz”. O humorista, então, comentou a postagem: “Judiação”.

O ex-apresentador do extinto Astros, do SBT, mandou um recado para Danilo Gentili: “Não usem essa palavra! Por favor. Judiar significa tratar como os judeus foram tratados, maltratados. Associação ao extermínio dos judeus durante o Holocausto”.

A reação de André Vasco acabou dando o que falar e o humorista mandou uma ironia para o famoso. “Me passa as listas das palavras que você permite que os outros usem, importante pra ninguém nunca desagradar ninguém. Abracos”, disparou Gentili.

Outros seguidores criticaram a atitude de André. “Não usem ‘Não’ é uma palavra muito negativa”, ironizou um internauta. “Judiação do André Vasco ter chego nesse ponto de mimimi”, comentou outro. “Gente, precisamos urgentemente da criação do Ministério da Verdade pra compilar essas listas todas numa só lista atualizada“, afirmou um terceiro.

