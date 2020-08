Andréa Beltrão nega que tenha recebido joias da família de Hebe

Andréa Beltrão revelou que não ganhou nenhuma joia de presente da família de Hebe Camargo após o filme e a série onde ela interpretou a eterna rainha da TV brasileira. A atriz pediu desculpas aos veículos de comunicação pelo erro e ressaltou que tudo não passou de uma brincadeira criada por ela durante uma coletiva de imprensa.

“As joias! Era brincadeira… Acho que preciso me desculpar aqui, porque vários veículos de comunicação sérios acabaram publicando uma notícia falsa que partiu de uma brincadeira que fiz numa entrevista coletiva. Aos jornalistas, minhas sinceras e constrangidas desculpas”, escreveu no Instagram.

À revista Quem, a contratada da Globo disse que tinha ganhado todas as joias da apresentadora. “A família me deu de presente. Estão todas aqui comigo”. Andréa Beltrão, porém, afirmou que ganhou uma fascite plantar, uma inflamação crônica do tecido que liga o calcanhar aos dedos dos pés.

A atriz não poupou elogios à Hebe e sua biografia. “Conheci a Hebe em casa, a Hebe mulher, a Hebe sozinha, a Hebe que ninguém conhece. Foi uma honra e um prazer encontrar essa intimidade dela, dessa maneira convidada. É um trabalho inesquecível para mim”, garantiu.

A loira morreu em 2012, aos 83 anos, após uma luta incansável contra o câncer. Beltrão especulou como ela se comportaria caso estivesse viva. “Não sei o que ela faria, acho que ela estaria nervosa de ficar confinada. Ela era tão rueira”, destacou.

Confira: