Andressa Ferreira se revolta com pergunta sobre Thammy ter registrado filho

Andressa Ferreira não é do tipo que fica calada com as críticas que recebe. A famosa, então, rebateu sem filtros algumas perguntas nas redes sociais sobre seu casamento com Thammy Miranda.

Entre os questionamentos estava a de um internauta que quis saber se o seu marido havia registrado o filho, Bento. “É óbvio que registrou. Por que ele como pai não teria registrado? Toda a documentação do Thammy foi alterada para masculino. Isso por lei é um direito. Ele não é homem apenas na aparência, mas também em todos os documentos”, defendeu a influenciadora.

Antes disso, Andressa Ferreira havia compartilhado detalhes íntimos de sua relação com o filho de Gretchen. Ela até abriu o jogo para os internautas e contou que conheceu o marido antes dele “se descobrir trans”.

Ao ser questionada sobre a mudança de aparência de Thammy Miranda, a mulher garantiu que não houve qualquer diferença porque se apaixonou pela alma.

Cabe lembrar que, depois de algumas idas e vindas, Thammy se casou com Andressa Ferreira em 2018. Há 7 meses, o casal teve o primeiro filho graças a uma fertilização in vitro e a possibilidade de uma nova criança entrou em discussão recentemente.

“No Bento, a gente não escolheu o sexo porque queria que viesse o que Deus quisesse. Mas como vai ser o segundo e a gente tem a opção de escolher, vai ser uma menininha“, afirmou a famosa, em rede social, explicando como pretende realizar estes planos.

O marido, então, revelou que pretende tatuar o nome da esposa, que por sinal se declarou: “Seu nome já está no meu coração, pra vida inteira“.