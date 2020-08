Andressa Suita dá bronca em Gusttavo Lima e recebe resposta inesperada

Neste final de semana, Gusttavo Lima promoveu mais uma live através do seu canal no Youyube. Durante a transmissão, um dos assuntos comentados na web foi o tamanho do short do sertanejo. O detalhe foi percebido inclusive pela esposa do sertanejo, Andressa Suita, que deu uma “bronca” bem-humorada.

Em determinado momento do show, a loira decidiu subir no palco para curtir as músicas mais perto do amado e acabou pontuando sobre o look. “Vem cá, peraí. Esse short está muito curto. As pernas estão muito grossas…“, disse ela.

O músico rapidamente rebateu. “É o seu. Peguei emprestado, esqueci minhas roupas“, disparou o famoso, entrando na brincadeira de Andressa Suita.

No Twitter, o look do cantor rendeu vários comentários inusitados. “Gente, e esse shortinho azul”, escreveu uma seguidora mostrando um clique do artista. “O Gusttavo Lima vai dormir fora de casa! Certeza! Já está levando o colchão!“, brincou outra internauta.

“Sem estrutura pra esse shortinho do Gusttavo Lima. Multiplica Senhor“, afirmou mais uma admiradora. “Respeite o look do Embaixador“, pediu outra, aos risos. “Podem falar o que quiserem, mas esse homem é uma coisa de louco“, pontuou uma fã.