Andressa Suíta reage à imagem de sua família transformada em caricatura

Andressa Suita reagiu na web ao ver o post de Gabriel Bighi, famoso chargista brasileiro, responsável por transformar a família da moça em personagens de Os Simpsons. No desenho, além da loira e do marido, Gusttavo Lima, também é possível ver os filhos do casal, Gabriel e Samuel.

Ao ver a postagem, Andressa prontamente reagiu: “Amei“. O registro mostra ainda os personagens principais da série, Marge, Homer e os filhos, Lisa, Bart e Maggie, no cenário característico do desenho animado.

Apesar de por muitas vezes ser lembrada como “a esposa do Gusttavo Lima“, Andressa revelou recentemente que não tem conta conjunta com o marido, e ainda se casou com separação total de bens. Em conversa com a coluna de Leo Dias, do UOL, a influenciadora digital falou sobre o assunto.

Quando questionada se tem conta separada do sertanejo, ela afirmou: “A gente tem. Tenho o meu trabalho, e o Gusttavo tem o trabalho dele. Eu trabalho”.

Sobre o casamento, Andressa explicou: “Me senti tão bem com isso na época, para mostrar que não estava me casando por interesse, que era por amor mesmo. E sempre tive o meu trabalho, poderia me virar. Não foi ele que me propôs isso, foi uma escolha minha, mesmo. Porque no mundo em que a gente vive tudo é interesse, né?“.

Lembrando de quando aconteceu o casamento, Suita contou: “Casei-me em 2015 no civil e em 2016 no religioso. A gente namorou bastante tempo. Fiquei noiva com quatro meses de namoro, foi muito rápido. Mas antes de a gente casar, ficou dois meses separado, e isso foi muito bom”.

“A gente voltou mais maduro e já com o intuito de casar. Mas a fase mais difícil mesmo foi quando a minha sogra faleceu. Acompanhei o Gusttavo em duas fases muito difíceis: essa e quando a irmã faleceu. A gente tinha dois meses de namoro”, completou.