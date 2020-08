Andressa Urach volta atrás e perde perdão a Thammy Miranda

Andressa Urach mostrou que o preconceito com pessoas transsexuais não faz parte da sua vida. Durante sua participação no SuperPop nesta quarta-feira (26), a ex-peoa da Fazenda pediu perdão para Thammy Miranda.

As desculpas foram dadas para o filho de Gretchen, pois, quando houve a polêmica sobre a participação de Thammy na campanha da Natura de Dia dos Pais, Andressa se referiu ao ator como “ela”.

“Eu respeito, o Thammy, até peço perdão para ele, por ter chamado ele de ela. É porque eu não tinha o hábito de falar sobre este assunto”, explicou Urach.

Ao contrário de muitos religiosos, que condenaram a participação do artista na campanha, Andressa mostrou que pensa o contrário: “Eu vi alguns religiosos julgando, condenando e… estas pessoas não me representam. Então até peço perdão por ter usado o pronome ela”.

A famosa ainda afirmou que Miranda é bem-vindo em sua igreja: “De braços abertos. Na igreja o que mais atendemos são pessoas com orientação sexual diferente até porque a pessoa não escolheu ser assim. Então a gente tem que respeitar e tem que se colocar no lugar das pessoas e a gente tem que amar as pessoas”.