Android vai exigir biometria para preencher senha automaticamente

O preenchimento automático de senhas no Android vai ficar mais seguro. A Google começou a liberar, para alguns usuários, uma opção que passa a exigir a confirmação da identidade por meio da biometria para ter acesso ao recurso. A novidade foi revelada pelo Android Police.

Segundo a publicação, uma atualização no Google Play Services trouxe a nova ferramenta. Ao ser ativada, ela só preenche as senhas salvas em sua conta Google após a verificação da identidade, que pode ser feita por meio da impressão digital ou reconhecimento facial, dependendo do dispositivo.

Antes disso, não havia qualquer exigência para utilizar a função. Se alguém tivesse acesso ao seu celular desbloqueado, por exemplo, poderia conseguir ingressar em qualquer serviço cuja senha estivesse salva no gerenciador da gigante de buscas, bastando acionar o preenchimento automático do sistema.

Com essa nova exigência, mostrada no vídeo acima com o desbloqueio por reconhecimento facial para abrir o Instagram, cria-se uma barreira extra para evitar os acessos indevidos às contas de e-mail, perfis de redes sociais e serviços de streaming, entre outras plataformas online, dificultando as ações dos bisbilhoteiros.

Quando estará disponível?

De acordo com o veículo, a exigência de biometria para liberar o preenchimento automático de senhas no Android está disponível na versão mais recente do Google Play Services, mas nem todos os usuários já têm acesso a ela.

Uma maneira de saber se ela está disponível em seu celular ou tablet é abrindo as configurações do sistema. Na opção “Google”, toque em “Preenchimento automático” e depois em “Preenchimento automático com o Google”. Caso haja a alternativa “Segurança no preenchimento automático”, ela já chegou ao aparelho e pode ser ativada.

Essa função foi descoberta pelo XDA no início do ano, mas ainda não estava liberada. Por enquanto, a Google não deu maiores detalhes sobre o lançamento dela.