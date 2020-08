Angela Ro Ro causa ao posar com lingerie preta aos 70 anos

Angela Ro Ro causou novamente ao publicar uma foto ousada nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a cantora postou um clique no qual surgiu com uma lingerie preta e brincou com o fato de utilizar a peça aos 70 anos.

“A pedido, mais uma foto da série ‘meus quase 60 anos’”, escreveu ela na legenda da publicação, que compartilhou durante o fim de semana.

Recentemente, Angela Ro Ro figurou entre os assuntos mais comentados das redes sociais, após acusar a ex-namorada de traição. Dias depois, se redimiu e pediu perdão. Ambos os posts foram apagados e a veterana garante que não está com ninguém no momento.

Em entrevista à Universa, do UOL, a artista comentou sobre as publicações polêmicas. “Estou sozinha desde fevereiro, quando vim para passar o Carnaval e a quarentena me pegou. Não estou namorando ninguém. O que saiu de post foram equívocos. Vieram as notícias falsas e não vou mais culpar a imprensa. Alguns posts coloquei emocionada, mas nem dei nomes ou sobrenome e profissão“, justificou.