Angélica combina pijama com o da filha e se diverte

Angélica aproveitou a noite de sábado (01) para passar um tempinho com a filha Eva, de 7 anos. Nos Stories do Instagram, as duas surgiram com o pijama combinando.

“Minha Eva e eu! As panteras cor de rosa!“, escreveu a apresentadora, se referindo aos pijamas estampados com o rosto da personagem de A Pantera Cor de Rosa.

No momento, as duas, que estavam comendo e assistindo televisão, fizeram até biquinho quando gravaram o registro de mãe e filha.

Por falar em Eva, em recente live com a jornalista Mareliz Pereira Jorge, Angélica revelou que a caçula já falou que tem vontade de ter uma irmãzinha.

“Eles, Joaquim e Benício, são uma duplinha. Teve uma época que a Eva me pediu uma irmã“, contou. O bacana é que a Eva se impõe muito. Às vezes, ela dá umas lições de moral neles e diz: “Não fala assim comigo”, comentou a global.

A apresentadora ainda revelou que a diferença de idade entre os filhos é um fator crucial para que Eva possa estar sempre integrada às brincadeiras. Ela, mesmo sendo mais nova, faz questão de se posicionar.