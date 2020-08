Angélica faz desabafo sobre Xuxa e surpreende ao falar de Mara Maravilha

Angélica abriu o jogo sobre a sua relação com Xuxa Meneghel e negou qualquer tipo de rivalidade entre as famosas. No Cada um no Seu Banheiro, exibido no canal de Sabrina Sato no YouTube, a esposa de Luciano Huck afirmou que elas nunca foram inimigas.

“A gente teve uma relação mais distante por conta do trabalho durante uma época. Por conta de outras pessoas que falaram coisas e a gente se distanciou. Nunca tivemos problema de inimizade, de brigar, de nada, de competição“, desabafou Angélica.

A famosa ainda declarou: “Mas ela ouvia coisas que eu tinha supostamente falado, eu ouvia também. Enfim, depois de um tempo a gente foi se aproximando e viu que se adorava. É uma admiração mútua. Hoje construímos uma amizade”.

Durante a conversa, a loira falou sobre o grupo do WhatsApp que possui com Xuxa e Eliana, que também apresentou programas infantis nos anos de 1990. “É proibidíssimo para menores. Tudo que as crianças não podem ver”, brincou.

Questionada por Sabrina Sato sobre o motivo pelo qual Mara Maravilha não participa do grupo, Angélica foi direta: “A Mara eu não tenho relação, não sei se Xuxa e Eliana têm, mas acho também que não muito. Mas enfim, ela pode entrar no grupo, a gente só precisa agora se falar”.