Angélica responde Mara Maravilha e acaba com climão

Angélica decidiu colocar um ponto final no mal-estar que existia com Mara Maravilha. A loira respondeu o comentário da morena, que se mostrou chateada por não fazer parte de um grupo de Whatsapp com a esposa de Luciano Huck, Eliana e Xuxa.

Toda a polêmica teve início quando a global revelou detalhes do grupo das loiras e explicou que Mara não fazia parte por não ter relação com as demais, inclusive com ela.

A ex-Fofocalizando, então, publicou no Instagram uma participação de Angélica em um antigo programa seu e falou que “mentiras” pode ter causado o afastamento.

“Como o justo não se justifica, só quero esclarecer que nunca te fiz mal algum, o que, aliás, provei”, disparou Mara Maravilha, que completou afirmando que “não quer guerra com ninguém”.

Angélica, então, surpreendeu e respondeu o post da ex-rival. “Comigo não tem essa história de passado, viu?”, começou.

“Você falou tudo. Respeito muito você, seu trabalho e sua história. Desejo de coração que você seja feliz. Vamos em frente, sempre com gratidão e a alegria”, concluiu a apresentadora da Globo. “Angel, que maravilha, logo vamos nos encontrar e continuar essa lenda”, replicou Mara, dando fim à conversa.