Angélica revela o que tem feito após meses fora da TV

Meses fora da TV, Angélica falou abertamente sobre a fase longe da telinha em entrevista ao canal da atriz Thais Fersoza, no YouTube. A apresentadora contou que não sentiu os efeitos do isolamento social na pandemia por causa das suas férias.

“Eu já estava em quarentena, estava vivendo um momento muito para dentro antes da pandemia. Quando acabou o Estrelas fiquei um ano e meio produzindo o ‘Simples Assim’, mas muito de leve, fazia uma reunião por mês”, revelou a loira.

“Então, fiquei um ano e meio em casa, me dedicando às crianças, a mim mesma, no autoconhecimento”, pontuou. Com o Simples Assim prevista para o início do ano, a pandemia do novo coronavírus atrasou a volta de Angélica com a nova atração.

“Comecei a trabalhar com 3, 4 anos de idade, nem sei o que é não estar na televisão. Nesses últimos dois anos descobri o que é não estar produzida, não ter rotina, acordar e não ter nada para fazer e isso não tem preço, é muito bom”, admitiu.

Mesmo longe da TV, a esposa de Luciano Huck não deixou de lado a vaidade. “Como eu tinha isso de me produzir todo dia, estava sentindo a necessidade de parar. Fiquei dois anos parada disso de ter que me arrumar todo dia e dei esse tempo. Depois comecei a sentir falta disso. Sempre fui vaidosa, mas muito imposta pelo meu trabalho, não era uma vaidade real. Mas hoje é real, às vezes tenho vontade de me maquiar mais. Me arrumo em casa”, garantiu.

Confira: