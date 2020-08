Angélica revela que namorava quando deu primeiro beijo em Luciano Huck

Angélica foi entrevistada para o canal de Sabrina Sato e fez algumas revelações bem íntimas. Além disso, a famosa contou como foi o seu primeiro beijo com Luciano Huck.

A apresentadora confessou que, na época, o apresentador a convidou para uma gravação em Fernando de Noronha e foi lá que aconteceu o beijo. “Foi bem antes da gente namorar e casar. Eu fui gravar o programa dele quando estreou na Globo (…) Rolou uns beijos lá por que não tinha como escapar”, desabafou Angélica.

A artista também explicou que os dois demoraram para concretizar um relacionamento: “Eu sempre evitava ele, ele me ligava… Eu sempre namorando também. Mas aí a gente foi fazer o filme, na primeira leitura do texto, a gente sentou um do lado do outro, foi encostando. Quando ele saiu lá de casa, falei para a Débora [assessora da artista]: ‘vou pegar’”.

“Durante as filmagens, terminei meu namoro. A gente ficou naquele medo mútuo de se relacionar. Até que a gente falou ‘não dá mais, vamos encarar essa história aí’”, completou a famosa.

Na conversa, a global abriu o coração e revelou que ela e Xuxa Meneghel já chegaram a se distanciar devido às fofocas que circulavam.

“A gente teve uma relação mais distante por conta do trabalho durante uma época. Por conta de outras pessoas que falaram coisas e a gente se distanciou. Nunca tivemos problema de inimizade, de brigar, de nada, de competição”, desabafou.