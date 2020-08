Animais pré-históricos em 3D chegam ao Google

A Google expandiu as atividades de interação com animais via Realidade Aumentada, após o recurso virar uma febre ao redor do mundo. A partir de agora, usando os recursos do Google Arts & Culture, a companhia liberou a visualização de espécies pré-históricas, que normalmente só estamos acostumados a ver em formato de fósseis ou ilustrações.

De forma bastante intuitiva, é possível projetar o crustáceo Cambropachycope, o esqueleto de uma baleia-azul e uma espécie antiga de peixe.

O novo recurso da Google em funcionamento.Fonte: Google

Para ver os bichos em 3D é preciso ter em mãos um smartphone Android ou iOS compatível com os programas de realidade aumentada da Google (ARCore ou ARKit).

Para quem não é tão fã do reino animal, há outras alternativas de turismo via realidade aumentada: é possível interagir digitalmente também com estátuas incas, o módulo de comando da Apollo 11 e até virtualizações de quadros famosos.

Há projeções também de estátuas e outras peças de museu no aplicativo.Fonte: Google Blog

O objetivo da companhia é não só divertir, mas também ensinar, já que a rotina de ensino de muitas pessoas foi prejudicada pela pandemia do novo coronavírus e museus encontram-se fechados em várias partes do mundo.