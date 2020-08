Anitta cria Tinder no exterior e surpreende com declaração

Anitta voltou a causar nas redes sociais. Desta vez, o motivo foi o seu perfil no Tinder, que acabou sendo reativado no exterior, semanas depois de terminar o namoro com Gui Araújo.

Atualmente, a morena se encontra na Itália, trabalhando no single Paloma, mas faz questão de curtir a região em todos os sentidos, inclusive com os novos contatos que vem fazendo.

Na descrição da cantora na plataforma de namoro, estava escrito: “Sou eu de verdade. Sou mil em um, queridos… Cantora, empresária, trabalho muito, bailarina, diretora de marketing…”.

“Carismática, provedora de família, inteligente, falo e beijo vários línguas, engraçada, inesquecível (cuidado para não se apaixonar demais porque eu enjoo de repente se encher muito meu saco). Ariana Demais”, completou.

A repercussão foi imediata e os fãs admiraram a atitude, dizendo que ela é uma pessoa bem resolvida. “Estudar muito pra poder colocar ‘falo e beijo várias línguas’ na minha bio do Tinder”, brincou uma.

“Achei o máximo, eu faria o mesmo se fosse ela”, disparou outra. Vale lembrar que, em entrevista ao programa The Late Late Show with James Corden, ela disse que está encontrando rapazes na Europa, além de curtir tudo que tem direito.

