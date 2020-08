Anitta e Ariadna Arantes ostentam bumbum em foto de tirar o fôlego

Mesmo com a quarentena imposta pela pandemia da Covid-19, Anitta não tem deixado de curtir a vida e partiu de férias para a Europa. A beldade ganhou a companhia de Ariadna Arantes, primeira eliminada do BBB 11, e a dupla dinâmica tem produzido muitas fotos.

A cantora passou, recentemente, alguns dias na Croácia e com a amiga agora foi para a Itália. Na sexta-feira (7), Ariadna compartilhou uma foto com a “poderosa” em roupas de banho reveladoras e deu as boas vindas ao país europeu, na legenda da publicação no Instagram.

A ex-BBB apostou num maiô cavado amarelo, enquanto Anitta escolheu um pequeno biquíni neon: as duas mostraram o bumbum e todo seu corpo em imagem de tirar o fôlego. O clique teve quase 20 mil curtidas e os mais variados comentários, em sua maioria ousados.

“Muito lindas“, escreveu a MC Rebecca, que inclusive já teve um rápido affair com a artista da foto. “É muito poder em uma foto só, mana! Lindas e maravilhosas“, completou um segundo internauta. “Essa Anitta é gostosa pra car#lho e Ariadna também não fica atrás. Delícia“, disse uma fã mais atrevida.

Recentemente, Anitta participou de uma live com Ju de Paulla e deu uma declaração curiosa sobre suas partes íntimas e vida sexual: “Eu chamo de Larissinha. Estou sempre me descobrindo, me tocando, me conhecendo… Tenho vários aparelhos que me ajudam. Isso faz com que eu encontre a melhor maneira de eu chegar no orgasmo”.

Confira: