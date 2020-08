Anitta é flagrada coladinha com famoso em avião e levanta novos rumores

Após convidar o ator Michele Morrone, do filme 365 Days, para marcar presença em seu show na Itália, com a intenção de se conhecerem melhor, Anitta mostrou que continua com Lucas Omulek.

Prova disso é que os dois surgiram no mesmo voo em um jatinho particular, na manhã desta quarta-feira (12), na companhia de Ariadna Arantes, Beatrice Vendramin e Lary Bottino, com quem estava na Itália.

Na mesma semana, após a brasileira publicar uma foto de biquíni, o artista plástico reagiu dizendo: “Eita atrás de eita”. Os dois, aparentemente, se conheceram na Croácia e, desde então, não se desgrudaram mais.

Para os fãs, ele está “marcando território”. No último final de semana, em uma conversa com suas amigas, uma das meninas declarou que está focada em loiros, mas a funkeira foi direta e assumiu que está a fim de morenos.

Imediatamente, os fãs viram a mensagem como uma indireta e jogaram expectativas.

Confira: