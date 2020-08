Anitta e Neymar se encontram e gravam vídeo juntos

Anitta e Neymar sempre dão o que falar. Agora imagine os dois juntos. E foi o que aconteceu nesta quarta-fera (26). Os famosos apareceram em cliques curtindo uma festa em Ibiza, na Espanha.

Inicialmente, o jogador de futebol e a cantora tiraram fotos com o mesmo amigo, Erik Marçal, que fez publicações no Instagram. Os internautas, então, começaram a especular sobre um possível reencontro entre os dois.

Horas depois, os famosos, que já ficaram, apareceram cantando o novo single da funkeira com Papatinho, que será lançado na próxima sexta-feira (28).

Além disso, Neymar repostou a gravação em seus stories do Instagram e fez questão de dizer que o novo trabalho da artista se tornará mais um hit.

Cabe lembrar que, no Carnaval de 2019, o craque e Anitta enfrentaram rumores de affair. Na época, a cantora negou que estivesse com o jogador e acrescentou que não era amiga de Bruna Marquezine, ex-namorada do craque.

“Pelo amor de Deus, gente. Eu trabalho, faço meu dinheiro, faço as minhas coisas, sou uma pessoa independente. Eu não vou deixar de sair com meus amigos agora. Se vocês vão inventar que eu peguei, que eu deixei de pegar, infelizmente não peguei ninguém. Acabei inclusive com um pouco de raiva porque saí no zero a zero”, disparou a funkeira, na época.