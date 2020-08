Anitta encontra DJ ricaço no exterior e causa com vídeo

Anitta continua causando por conta dos seus vídeos no exterior e, em meio ao affair com Lucas Omulek, ela surgiu dançando só de biquíni com o DJ Gianluca Vacchi, de 53 anos.

Ele costuma ostentar a vida de luxo que leva em suas redes sociais e faz questão de mostrar que dinheiro não é problema. Nas imagens, os dois rebolaram ao som de Desce Pro Play.

Além disso, divulgaram um novo vídeo com a música Para, que conta com sua participação especial. As imagens foram feitas em uma lancha na região da ilha da Sardenha.

Em outra ocasião, também curtiram ao som de Djadja, de Aya Nakamura com o DJ italiano Fred de Palma, fazendo com que as relações entre a funkeira e todos eles, astros internacionais, sejam estreitadas.

A viagem de Anitta está sendo feita na companhia de Laryssa Bottino e da ex-BBB Ariadna Arantes, além de Omulek. Eles estão hospedados em um resort com diárias de até R$ 29 mil, segundo o UOL.

Confira: