Anitta exibe bumbum em foto e detalhe chama a atenção

Anitta, que sempre chama a atenção pelo corpo sarado e pelo bumbum grande e empinado, foi questionada sobre onde foi parar todo aquele popozão que costumava ter.

Nesta quarta-feira (05), a funkeira surgiu de lingerie dourada em uma foto postada no Instagram. Com parte do bumbum para fora, a atenção ficou voltada para ele.

“Tá com o bumbum menor, o que houve?“, quis saber uma seguidora. Com fãs sem papas na língua, assim como ela, Anitta foi defendida por uma admiradora. “Tirou um pouco pra lavar“, disparou a fã, com aquela ironia que a cantora conhece bem.

“Tá com o bumbum bem flácido“, opinou a seguidora, que teve resposta da Poderosa. “O seu tá duro? Tá feliz com ele? Então arrasa e se joga. Eu to feliz com o meu mole mesmo, to me amando, jogando pro alto”, rebateu.

Apesar das críticas, elogios não faltaram na publicação. “Perfeita“, derreteu-se uma fã. “Maravilhosa demais”, disse outra. “Ô mulher linda, viu?“, escreveu uma terceira internauta na rede social.