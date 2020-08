Anitta fala sobre interesse pela política durante a pandemia

Desde o início da pandemia, Anitta tem chamado a atenção pelo seu súbito interesse por política, além de estar pautando as suas redes sociais sobre o tema. Em entrevista ao UOL, a cantora revelou que passou a entender melhor sobre muito do que acontece no Brasil a partir do conhecimento adquirido a respeito dos três poderes.

“Acredito que entender mais o papel do executivo, legislativo e do judiciário, além do papel de cada poder municipal, foi o que mais me clareou como funciona nosso país”, afirmou ela.

Dentre as suas ações, a famosa brigou com um deputado federal e realizou diversas lives sobre o assunto com a advogada Gabriela Prioli, comentarista da CNN Brasil, de quem tornou-se amiga.

Com tanto aprendizado, a funkeira espera fazer valer o seu voto durante as eleições municipais de dezembro. “Analisarei cada um dos candidatos e o plano deles para cada deficiência que temos – que não são poucas, né?”, explicou.

Além da política, a Poderosa também contou como se empedrou dentro do seu lugar de fala, inclusive na escolha do seu look do dia. “Acredito que todos nós, desde muito cedo, ainda crianças, já queremos escolher a roupa de acordo com a nossa personalidade. Gosto, por exemplo, de me arrumar sempre pensando no que eu quero passar para as pessoas de mensagem com aquela roupa.”

Anitta abriu o jogo sobre a sua passagem recente pela Itália, na qual encontrou com a ex-BBB Ariadna, com quem aproveitou momentos divertidos. “Vim promover o single ‘Paloma’, está sendo uma experiência nova pra mim estar com uma música de sucesso na Itália. Um país que amo tanto. Reencontrar amigos é sempre bom, né? Ariadna é uma mulher incrível e poder estar ao lado dela esse tempo tem sido muito bom”, garantiu.